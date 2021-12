Bald soll es möglich sein, sich digital fürs Impfen in der Großniedesheimer Eckbachhalle anzumelden. Das teilt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim, Michael Reith (SPD) mit. Er setzt dabei auf das Unternehmen No-Q. Bereits vereinbarte Termine werden demnach ins System übernommen.

Für den Impftag am 29. Dezember liegen nach Reiths Angaben bisher 456 verbindliche Anmeldungen vor. Der VG-Chef schätzt, dass zusätzlich rund 250 Impfwillige ohne Anmeldung kommen werden. Nach seinen Berechnungen können dank der Unterstützung zahlreicher Ärzte und der vom Ministerium zugesagten Impfstoffmengen über 400 Dosen Biontech, 100 Dosen Johnson & Johnson sowie 400 Dosen Moderna weitere 160 Impfwillige für diesen Termin auf die Liste gesetzt werden.

Wie viel Impfstoff für die Impftermine am 8. und 9. Januar zur Verfügung stehen, erfährt Reith erst im neuen Jahr. Bisher haben sich dafür 123 beziehungsweise 63 Menschen angemeldet. Für die Impfungen am 29. Januar hat sich Reith zur Sicherheit den Landesimpfbus gebucht. „Der Termin war noch frei“, teilt er mit. Außerdem unterstützt nun auch die Kurfürsten Apotheke Frankenthal das Impfen in der Eckbachhalle.

Bis zum Start der digitalen Plattform und auch darüber hinaus kann man sich weiter unter Telefon 06233 3791215 fürs kommunale Impfangebot anmelden.