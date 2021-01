Hilfe bei der Terminvereinbarung: Auch die Verbandsgemeindeverwaltung Maxdorf bietet Senioren den Service an, sie bei der Anmeldung für die Corona-Impfung zu unterstützen. In Maxdorf und Limburgerhof werden ältere Bürger zum Impfzentrum gefahren, wenn es nicht anders geht.

Wer an der Hotline des Landes nichts erreicht und sich im Internet nicht gut ausgekennt, kann sich in Sachen Impfterminvergabe ab sofort an die Mitarbeiter der Maxdorfer Verbandsgemeindeverwaltung wenden, heißt es in einer Pressemitteilung. Diese sind erreichbar unter der Telefonnummer 06237/4010. Da bei der Vergabe der Impftermine verschiedene Angaben gemacht werden müssen – etwa zu persönlichen und medizinischen Fragen – rät die Verwaltung, vorab den Fragekatalog durchzugehen. Der kann online auf der Homepage der Verbandsgemeinde Maxdorf unter www.vg-maxdorf.de eingesehen werden.

Wer einen Impftermin erhalten hat und auf Unterstützung angewiesen ist, um zum Impfzentrum in der neuen Kreissporthalle nach Schifferstadt zu kommen, kann sich ebenso unter der Telefonnummer 06237/4010 beim Bürgerservice melden und sich für eine Fahrt mit dem Bürgerbus anmelden. „Ganz besonderer Dank gilt dem Seniorenbeirat und den ehrenamtlich tätigen Bürgerbusfahrern für deren zusätzlichen Aufwand und Einsatz, dieses Angebot zu ermöglichen“, sagt Verbandsbürgermeister Paul Poje (CDU).

In Sonderfällen bietet auch die Gemeindeverwaltung Limburgerhof für ihre Senioren Unterstützung bei Fahrten ins Impfzentrum Schifferstadt an. „Das ist kein Rundumservice der Gemeinde, sondern ausdrücklich für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger gedacht, die alleine sind und für die keine Hilfestellung durch Angehörige oder Bekannte erfolgen kann“, betont die Erste Beigeordnete Rosemarie Patzelt (FWG). Umgesetzt wird der Transport – Rollstuhlfahrer können allerdings nicht befördert werden – durch Fahrer des Bürgerbusses, die schon auf ihren Ortstouren reichlich Erfahrung mit dem Einhalten der Schutz- und Hygienemaßnahmen gesammelt hätten. „Das ist wieder eine ehrenamtliche Riesenaufgabe“, sagt Patzelt, die einmal mehr das Engagement des Bürgerbus-Teams lobt. Interessenten wenden sich von 9 bis 12 Uhr an die Rufnummer 06236/691160.