Wer noch nicht gegen das Coronavirus immunisiert worden ist, kann sich am Freitag, 5. November, 9 bis 17 Uhr, an der Großniedesheimer Eckbachhalle, In den Moltersgärten 16, seine Impfung geben lassen. Das ist im Impfbus des Landes unkompliziert und ohne Anmeldung möglich. Mitzubringen sind nur der Personalausweis und – falls vorhanden – der Impfausweis. Angeboten werden die Vakzine von Johnson & Johnson sowie von Biontech. Geimpft werden Menschen ab zwölf Jahren, unter 16-Jährige müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten erscheinen. Zwischen 16 und 18 Jahren genügt die schriftliche Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten. Neben den Erstimpfungen sind Auffrischungsimpfungen möglich. Diese werden für Menschen ab 70 Jahren empfohlen, deren zweite Corona-Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Um Warteschlangen zu vermeiden, ist auch eine Voranmeldung unter Telefon 06233 3791215 möglich.