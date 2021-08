In den Impfbussen des Landes sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums bisher mehr als 12.400 Menschen geimpft worden. Ein Bus, zu dem die Bürgerinnen und Bürger ohne Anmeldung kommen können, steht am Mittwoch, 25. August, von 8 bis 12 vor dem Wasgau-Supermarkt in der Albert-Einstein-Allee in Waldsee. Einen Tag später, am Donnerstag, kommt der Bus nach Dudenhofen und steht von 8 bis 12 Uhr vor dem Penny-Markt in der Speyerer Straße. Die Impflinge haben laut Gesundheitsministerium vor Ort die Wahl zwischen den drei Impfstoffen BionTech, Moderna und Johnson & Johnson. „Noch immer entscheiden sich viele Impfwillige (knapp 50 Prozent) für den Impfstoff von Johnson & Johnson, der bereits nach einer Dosis und nach zwei Wochen den vollständigen Impfschutz entfaltet“, heißt es in einer Mitteilung des Landes.