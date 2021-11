Bei der zweiten Impfaktion in der Großniedesheimer Eckbachhalle sind nach Angaben des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim, Michael Reith (SPD), am Donnerstag 522 Menschen gegen das Coronavirus immunisiert worden. 63 Personen wurden zum ersten, 23 zum zweiten Mal geimpft. 436 Menschen holten sich ihre Auffrischungsimpfung ab. Reith sprach von einer Punktlandung. Es hat sich laut VG-Chef bewährt, mit Zeitfenstern zu arbeiten. „Die Leute kamen gleichmäßig über den Tag verteilt, wir hatten nur morgens eine kleine Schlange.“ Für zwölf Personen, die kurz vor Schluss zur Halle kamen, war Reith zufolge kein Impfstoff mehr da. Knapp eine Woche zuvor waren bereits 414 Personen in der Eckbachhalle geimpft worden. Reith will sich nun um weitere Impftermine in der Eckbachhalle bemühen. Es gebe auch die Überlegung, mit örtlichen Ärzten regelmäßig in der Halle zu impfen statt auf freie Termine des Impfbus-Teams des Landes zu warten.