Am Samstag, 17. Juli, wird es eine Sonderimpfaktion mit dem Vakzin von Johnson & Johnson im Schifferstadter Impfzentrum geben. Das teilte die Kreisverwaltung am Donnerstag mit. Bei diesem Impfstoff ist nur eine Dosis für den vollständigen Schutz notwendig. Bürger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis sowie aus Speyer können sich ab Montag, 12. Juli, 9 Uhr, unter diesem Link registrieren. Je nach Verfügbarkeit können Wunschtermine gewählt werden. Die Verwaltung wies darauf hin, dass die Termine über den Tag verteilt freigegeben werden. Eine Impfung ohne Registrierung ist nicht möglich. Landrat Clemens Körner (CDU) sagte in der Mitteilung, insbesondere unentschlossene Bürger, die bisher den Weg über das Land gescheut haben, könnten so unkompliziert vor der Urlaubs- und Feriensaison ein Stück weit Sicherheit gewinnen.