Am Wochenende sind in der Eckbachhalle in Großniedesheim beim kommunalen Impfangebot 356 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Darunter waren 117 Kinder zwischen fünf und elf Jahren. Das teilte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim, Michael Reith (SPD), mit. Die Kinder erhielten demnach im Anschluss an den Piks Tapferkeitsurkunden sowie Süßigkeiten. Am Samstag war mit insgesamt 254 Impfwilligen mehr los als am Sonntag (102 Impfungen). „Jede Impfung zählt“, betonte Reith. Die nächsten Impftage in der Eckbachhalle sind für Freitag und Samstag, 18. und 19. Februar, angesetzt. Eine Anmeldung fürs Impfen ist nicht zwingend nötig, aber unter Telefon 06233 3791215 oder online unter www.ogy.de/corona-la-he möglich.