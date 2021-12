Erneut macht der Impfbus des Landes Station in Schifferstadt. Geimpft wird am Samstag, 11. Dezember, 9 bis 17 Uhr, in der Aula des Paul-von-Denis-Schulzentrums, Neustückweg 12. Laut Verwaltung kann man sich ohne Termin entweder die Erst-, Zweit- oder die Booster-Impfung geben lassen. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, mindestens 800 Personen an diesem Tag zu impfen“, sagt der Impfkoordinator des Kreises, Tilo Meinke. Unterstützt wird die Besatzung des Impfbusses durch ein zehnköpfiges Team des Kreises und einigen Mitarbeitern der Stadtverwaltung Schifferstadt. Außerdem gibt es dort laut der Schifferstadter Stadtverwaltung am Freitag, 10. Dezember, 17 bis 21 Uhr, und am Sonntag, 12. Dezember, 12 bis 20 Uhr, ein ergänzendes „Booster-Angebot“. An beiden Tagen können demnach rund 300 zusätzliche Booster-Impfdosen verabreicht werden, das Angebot steht allen Kreisbürgern offen. Den Impfwilligen werde an jenen beiden Tagen eine Booster-Impfung mit Spikevax (Moderna) angeboten, für medizinisch notwendige Fälle werde auch eine begrenzte Anzahl Comirnaty (Biontech) bereitgehalten. Mitzubringen sind Nachweise über bisherige Corona-Impfungen (Impfpass) und ein Personalausweis.