Der Impfbus des Landes macht am Samstag vor dem Remigiushaus in Otterstadt Halt. Die Gemeinde, die Verbandsgemeinde, der Kreis und das Deutsche Rote Kreuz erweitern das Angebot und bieten am Freitag und Sonntag Impfmöglichkeiten zum Boostern an.

„Hingehen, Perso zeigen, Schutzimpfung erhalten“ – das ist das Motto der Impfbusse, die die Landesregierung seit 2. August durch Rheinland-Pfalz schickt. Am Samstag, 18. Dezember, stoppt der Bus erstmals in Otterstadt. Dort können Bürgerinnen und Bürger ohne Termin zwischen 9 und 17 Uhr eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Nach Angaben des Landes stehen in den Impfbussen die Vakzine von Johnson & Johnson und Biontech zur Verfügung. Personen ab zwölf Jahren können in Begleitung eines Erziehungsberechtigten geimpft werden. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren brauchen eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern.

Da die Gemeinden für den Impfbus die Infrastruktur aufbauen und Helfer für die Registrierung der Impflinge stellen müssen, haben sie sich gemeinsam mit der Kreisverwaltung entschieden, das Impfangebot auszubauen und am Freitag von 17 bis 21 Uhr und am Sonntag von 13.30 bis 20 Uhr speziell Booster-Impfungen anzubieten.

Voraussetzung für Booster

Nach Angaben des stellvertretenden Kreisimpfkoordinators Tobias Stuhlfauth können so rund 300 zusätzliche Booster-Impfdosen pro Tag verabreicht werden. Am Freitag und am Sonntag steht zum Boostern der Impfstoff von Moderna zur Verfügung. Für medizinisch notwendige Fälle oder Personen unter 30 Jahre wird gemäß der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) eine begrenzte Anzahl von Biontech-Impfstoff bereitgehalten. Wichtig ist auch, dass die Booster-Impfung nur Personen injiziert werden kann, deren Zweitimpftermin fünf Monate zurückliegt. Bei einer Erstimpfung mit Johnson & Johnson sind es vier Wochen. So lautet die Empfehlung der Stiko, auf die die Landesregierung und der stellvertretende Kreisimpfkoordinator Stuhlfauth verweisen. Etwaige Überlegungen schon früher zu boostern, über die derzeit berichtet werde, seien noch nicht von offiziellen Stellen bestätigt beziehungsweise vorgegeben, so Stuhlfauth.

Die Kreisverwaltung stellt nach eigenen Angaben drei bis vier Helfer, die Ortsgemeinde Otterstadt hat laut Beigeordnetem Jürgen Zimmer (parteilos) rund 20 Freiwillige zusammengetrommelt und das DRK ist Kreisgeschäftsführer Matthias Riedel zufolge mit je zwölf Helfern am Freitag und am Sonntag im Einsatz. Hinzu kämen noch Ärzte und Apotheker. Laut Riedel konnten am vergangenen Wochenende in Schifferstadt an zwei Tagen 1000 Booster-Impfungen verabreicht werden.

Weil schwer abzuschätzen ist, wie groß der Andrang am Wochenende in Otterstadt sein wird und wie lange die Bürger anstehen müssen, empfiehlt die Kreisverwaltung, sich der Witterung entsprechend zu kleiden. Je nach Besucheraufkommen kann der Einlassschluss früher erfolgen, um die bis dahin Wartenden bedienen zu können. Jürgen Zimmer bittet Auswärtige, an der Sommerfesthalle in der Kollerstraße zu parken.

Termin & Info

Boostern am Freitag, 17. Dezember, von 17 bis 21 Uhr und am Sonntag, 19. Dezember, von 13.30 bis 20 Uhr im Remigiushaus, Speyerer Straße, in Otterstadt.

Impfbus für Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen am Samstag, 18. Dezember, von 9 bis 17 Uhr im Remigiushaus.