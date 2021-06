Die Termine für die Impfaktion im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) von Professor Dr. Gerald Haupt in Speyer am Sonntag, 27. Juni, sind ausgebucht. Das teilte der Mediziner am Freitagabend auf Anfrage mit. Wie berichtet, waren bei der von Haupt und Unternehmer Peter Bödeker organisierten zweiten „Drive-Thru“-Aktion am vergangenen Sonntag in der Auestraße rund 500 Impfdosen des Vakzins von Johnson & Johnson übrig geblieben. 2563 Impfdosen von angepeilten 3000 waren verimpft worden. Die Aktion mit den Restbeständen im MVZ stand allen Impfwilligen offen. Sie mussten sich über eine spezielle E-Mail-Adresse anmelden. Teilnehmer dürfen laut Haupt am Sonntag auch den Edeka-Parkplatz vor dem MVZ in der Sankt-German-Straße 9 nutzen. Wie bei der Impfaktion in der Auestraße gibt es auch diesmal eine Nachrückerliste, auf die sich Impfwillige eintragen können. Sie müssen dazu Name, Vorname, Geburtsdatum, Telefonnummer, Straße Hausnummer, PLZ und Ort an johnson@prof-haupt.de senden. Haupt hat laut Statistik auf der MVZ-Internetseite bisher 7639 Personen geimpft, davon 4185 bei den beiden Impf-Aktionen in der Speyerer Auestraße.