Elf Tage alte Blaumeisen, eine Fledermaus und ein toter Trauerschnäpper. Die Exkursion der Vogelfreunde Hanhofen am Sonntag in den Allmendwald hat die Teilnehmer staunen lassen. Die Vogelexperten Thomas und Otfried Dolich gaben Einblicke in die heimische Natur. Um die Vogelwelt ist es nicht gut bestellt.

Das Gleichgewicht der Natur ist anfällig für Störungen. Das hat sich in den vergangenen Jahren in der Region Hanhofen an der Entwicklung der höhlenbrütenden Vögel mehrfach gezeigt.