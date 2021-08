Seit mehr als sieben Jahren hält der Beindersheimer Gerd Rehmer Bienen. 26 Wirtschaftsvölker zur Honigernte sind es mittlerweile sowie einige Jungvölker, um mögliche Winterverluste auszugleichen. Auch Königinnen zieht der Hobbyimker und Bienensachverständige selbst. Der Ertrag in der von etwa Anfang März bis Ende Juli dauernden Saison beträgt pro Volk im Schnitt 30 Kilogramm Honig. Doch dieses Jahr hat er Einbußen, berichtet der 68-Jährige im Interview.

Herr Rehmer, hat sich der regenreiche Frühsommer negativ auf den Honigertrag ausgewirkt?

Ja, wir haben ein unterdurchschnittliches Honigjahr. Die Honigernte ist um etwa 40 Prozent zurückgegangen. Und im Frühjahr war es so schlecht, dass ich alles den Bienen überlassen habe. Denn die Bienen brauchen einen Großteil des gesammelten Honigs als Energienahrung für sich sowie ihre Brut und den Pollen für die Eiweißversorgung. Deshalb ist es wichtig, dass der Imker einen guten Standort wählt, damit seine Bienen auch vom Blütenangebot leben können. Insbesondere Berufsimker wandern mit ihren Bienen gezielt bestimmte Nahrungsangebote (Trachten) an, um sortenreinen Honig zu erzeugen. Weil ich die Imkerei als Hobby betreibe, strebe ich keine hohen Honigerträge an. Ich bin zufrieden, wenn ich durch den Honigverkauf die laufenden Kosten decken kann. Ich habe meine Freude an gesunden Bienenvölkern und beobachte gern das Verhalten der Tiere.

Warum haben Sie sich bewusst dieses Hobby für den Ruhestand ausgesucht, obwohl das doch zumindest in der Saison recht arbeitsintensiv ist?

Ja, man muss schon einiges an Zeit und Kraft aufbringen. Aber ich hatte schon als Kind und Jugendlicher Kontakt mit Bienen, habe beim Honigschleudern geholfen und Bienenkästen in den Raps gestellt. Und ich war schon immer an Biologie interessiert. Bienen faszinieren mich. Es ist erstaunlich, was so ein Volk leistet. Bienen zu halten, das war mein Ziel. Und dafür habe ich schon vor der Pensionierung verschiedene Kurse besucht, unter anderem an der Imkerschule in Heidelberg. Ich bin dann dem Imkerverein „Johannes Mehring“ in Frankenthal beigetreten und hatte dort einen Imkerpaten mit weit über 60 Jahren Erfahrung. Als ich dann pensioniert wurde, habe ich mir gleich die ersten beiden Völker gekauft. Mittlerweile habe ich mich in Zweibrücken auch zum Bienensachverständigen ausbilden lassen und bin hier im Rhein-Pfalz-Kreis in dieses Ehrenamt bestellt worden. Zu meinen Aufgaben gehört es beispielsweise, bei Krankheiten zu schauen, was vorliegt, zu beraten, aber auch unter Umständen ein Bienenvolk zu sanieren.

Was würde Sie jemandem raten, der gerne Hobbyimker werden möchte?

Bienen zu halten ist ja derzeit ein richtiger Hype. Jedoch wird das neue Hobby rasch wieder aufgegeben, weil man überfordert ist. Ich betreue selbst Jungimker und ich rate jedem, sich gut theoretisch vorzubereiten und sich über die praktischen Tätigkeiten zu informieren. Auch ist es unerlässlich, viel zu lesen, sich für Empfehlungen der Bieneninstitute und für Forschungsergebnisse zu interessieren. Man lernt ein Imkerleben lang über das Verhalten der Tiere. Aber das ist ja auch das Spannende an der Imkerei. Und sozusagen als Zugabe gibt es noch den Honig. Ich ernte drei Sorten: Lindenhonig, Edelkastanien- und Blütenhonig. Blütenhonig ist nicht sortenrein, sondern ein Gemisch von allem, was die Bienen finden und sammeln. Er ist im Geschmack meist mild im Gegensatz zu Sorten wie Wald- oder dem malzigen Edelkastanienhonig – übrigens mein Favorit in Kombination mit Ziegenkäse.