Neuhofen feiert ein Waldfest – und das gleich an drei Wochenenden. Live-Musik, kulinarische Schmankerl und Auftritte örtlicher Vereine erwarten die Besucher ab Freitag Nachmittag, 2. Oktober, im Waldpark.

Wie die Neuhofener Veranstalter DS-Promotion versichern, wird ein richtiges Familienprogramm geboten. Los geht’s mit der Band Das Festzeltkommando, das handgemachte Stimmungsmusik verspricht. Am morgigen Samstag geht es weiter mit dem Huub Dutch Duo. Der Künstler hat offenbar sein eigenes Instrument erfunden und spielt auf dem „Wäscheleinophon“. Sonntags gibt es Pfälzisches auf die Ohren. Da treten HGH – Hoinz, Werner un Hannes mit Gitarre, Akkordeon und Cajon auf und singen Hymnen auf die Rieslingschorle.

Große musikalische Bandbreite

Am zweiten Wochenende treten am Freitag, 9. Oktober, Radiosoul Acoustic auf. Sie haben eine breite Palette von Hits aus den 1970er und 1980er-Jahren, aber auch Funknummern und aktuelle Titel aus den Charts. Klassischen Rock und Blues hört man am Samstag, 10. Oktober, von den Tonefields. Am Sonntag, 11. Oktober, treten erst mal die Country-Line-Dancers auf, die den Neuhofenern bestens bekannt sein dürften. Das anschließende Live-Musik-Programm stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Das dritte Wochenende startet musikalisch am Freitag, 16. Oktober, mit Olli Roth. Der Sänger, Songschreiber und Gitarrist vermischt verschiedene musikalische Stile, die er selbst als Acoustic-Country-Rocking-Blues bezeichnet. Die Coverband Schuckeria! mit dem Bandleader Helmut Schuck spielt samstags drauf routiniert Klassiker und aktuelle Hits aus den Bereichen Rock, Pop, Soul und Schlager.

Essen, trinken, Karussell fahren

Am dritten Festsonntag kommen noch mal die Country-Line-Dancers in den Waldpark und anschließend gibt es Musik „wie in einem Pariser Café“, wird angekündigt. Das Ensemble Triologie um den Saxofonisten Olaf Schönborn präsentiert französische Chansons, Balladen und Gypsy-Jazz.

An allen Festtagen dürfen die Besucher ab mittags deftige und mediterrane Bewirtung sowie Kaffee und Kuchen erwarten. Sonntags gibt es zudem ein bayerisches Weißwurstfrühstück. Die kleinen Waldpark-Besucher werden sich über ein aufgestelltes Kinderkarussell freuen. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass das Fest unter den aktuellen Hygienebedingungen stattfindet. Deshalb ist auch die Besucherzahl limitiert. Alle Veranstaltungen finden im Freien statt, es werden Zelte aufgestellt.

Termine

Die Öffnungszeiten sind donnerstags (8. und 15. Oktober) und freitags (2., 9. und 16. Oktober) von 13 bis 23 Uhr. Samstags (3., 10. und 17. Oktober) sowie sonntags (3., 11. und 18. Oktober) ist von 11 bis 23 Uhr offen. Die Auftrittszeiten der Bands sind freitags und samstags um 19 Uhr, sonntags, 4. Oktober, um 14 Uhr und am 18. Oktober um 16 Uhr. Die Country-Line-Dancers tanzen jeweils um 14 Uhr. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei. Tische können im Internet unter www.waldfest-neuhofen.de oder über die Facebook-Seite „Waldfest Neuhofen“ reserviert werden. Dort wird auch über mögliche Programmergänzungen informiert.