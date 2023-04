Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sind die Sirenen in der Verbandsgemeinde Rheinauen funktionsfähig? Diese Frage stellte die CDU-Politikerin Sonja Regenauer angesichts des Kriegs in der Ukraine. Im Bauausschuss in Otterstadt ging es um den aktuellen Stand bei der Modernisierung der Warnmittel.

Nach Angaben von Wehrleiter Michael Jaspers, der als Zuschauer in der Sitzung anwesend war, wird das Thema Sirenen derzeit in der Verwaltung bearbeitet. Die finanziellen Mittel für die Ertüchtigung