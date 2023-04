Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nichts außer einer kleinen Tafel an einer Gartenhecke erinnert in Dudenhofen noch an den Bahnhof. Gegen die Haltestelle gab es lange Widerstand im Dorf.

Dudenhofen spielte in der Geschichte der im Volksmund „Pefferminzel“ genannten Kleinbahn, die vom 16. August 1905 bis zum 2. Juni 1956 zwischen Speyer und Neustadt verkehrte und eine Höchstgeschwindigkeit