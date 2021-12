Am Freitag gegen 11.10 Uhr ist auf der Lambsheimer Umgehungsstraße K2 zwischen Eppsteiner Weg und Lambsheimer Straße ein Verkehrsunfall passiert. Einen Unfallbeteiligten konnte die Polizei noch nicht ermitteln. Nach Angaben einer 23-jährigen Pkw-Fahrerin, die auf der K2 in Richtung Maxdorf unterwegs war, kam ihr in der lang gezogenen Linkskurve ein Auto entgegen, das zu weit links fuhr. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, sei sie nach rechts ausgewichen. An der dabei berührten Leitplanke entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Zum Fahrzeug des Unbekannten liegen keine Hinweise vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Maxdorf zu melden: unter Telefon 06237 934-1100 oder per E-Mail an pwmaxdorf@polizei.rlp.de.