Die Ortsgemeinde Lambsheim soll einen eigenen Seniorenbeirat erhalten. Damit dies auf rechtlich sicheren Füßen steht, hat der Gemeinderat dafür nun eine entsprechende Satzung erlassen. Die Senioren planen, so schnell wie möglich einen Vorsitzenden zu wählen.

Ein halbes Dutzend Rentner hat der jüngsten Ortsgemeinderatssitzung beigewohnt, um den Erlass der Satzung des Beirats für ältere Menschen durch die Ratsmitglieder zu verfolgen. Der Beschluss wurde ohne Diskussion einstimmig angenommen. Damit ist der Weg frei für die Gründung eines eigenen Seniorenbeirats für Lambsheim.

Dies soll den Worten von Renate Glover zufolge – sie ist Vorsitzende des Seniorenbeirats der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim – so schnell wie möglich passieren. Noch in der Sitzung bat sie Ortsbürgermeister Herbert Knoll (CDU) um einen Termin. Glovers Ziel ist es, Anfang Juni den Vorstand des Beirats wählen zu lassen. Der Bürgermeister muss gemäß Satzung zur Vollversammlung einladen. In den Beirat gewählt werden kann jeder mit Hauptwohnsitz in Lambsheim, der mindestens 60 Jahre alt ist.