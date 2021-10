Im Speyerer Bademaxx gilt ab Dienstag, 2. November, weitgehend die 2G-Plus-Regel. Das teilten die Stadtwerke Speyer (SWS) als Betreiberin am Freitag mit. Bislang galt dort im Bade- und Saunabereich die 3G-Regel, die den Einlass von geimpften, getesteten und genesenen Person erlaubt – allerdings nur höchstens 220 Besucher in der Summe. Die 2G-Plus-Regel gilt ab 2. November nun für das Hallenbad, allerdings nur an den Wochenenden, sowie grundsätzlich im Saunabereich. Im Badebereich bleibt es von Montag bis Freitag bei der 3G-Regel, so die Stadtwerke, weil dann auch Vereine und Schulklassen das Bad nutzten. Mit der 2G-Plus-Regel können mehr Besucher ins Bademaxx eingelassen werden: Alle, die vollständig geimpft oder genesen sind, sowie zusätzlich ein „gewissen Kontingent an negativ getesteten Personen“. Bei Warnstufe eins, die aktuell in Speyer gilt, sind dies 25 Personen mit tagesaktuellem negativen Corona-Test.

Zusätzlich zur Online-Ticketbuchung, die sich in den vergangenen Monaten bewährt habe, können Geimpfte und Genesene ab 2. November zudem ihre Tickets an der Bad-Kasse erwerben. Wertkarten und Gutscheine können dort ebenso eingelöst werden, heißt es weiter. Voraussetzung für den Schwimmbad-Eintritt ohne Online-Ticket ist die Nutzung der Luca-App, um die Kontaktdaten erfassen zu können. Negativ getestete Personen könnten Tickets weiterhin nur online kaufen.