Wer kann Hinweise zu einem Auto mit unerlaubtem Blaulicht geben? Das fragt die Polizeiwache Maxdorf. Wie die Beamten mitteilen, ist am Montag gegen 13.30 Uhr der Polizeiwache ein dunkler Sportwagen gemeldet worden, welcher mit einem aktivierten Blaulicht in der Frontscheibe gefahren sei. Eine Überprüfung bei den benachbarten Dienststellen ergab keinen Hinweis, dass es sich um ein Fahrzeug der Polizei handelt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, möchte sich bei Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Wache Maxdorf unter 06237/934-1100 melden. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.