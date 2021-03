Ihre griechischen Ausweise haben drei Insassen eines Fahrzeugs am Montag gegen 13 Uhr bei einer Verkehrskontrolle auf dem Rasthof Dannstadt-Ost vorgezeigt. Wie die Autobahnpolizei Ruchheim mitteilt, bemerkten die Beamten, dass mit einem der Ausweise etwas nicht stimmt. Bei genauer Untersuchung stellte sich heraus, dass es sich bei dem Ausweis um eine Fälschung handelte und die betreffende Person albanischer Staatsangehöriger ist und sich illegal in Deutschland aufhält. Daher wurden zwei Strafanzeigen erfasst: wegen Urkundenfälschung sowie illegalen Aufenthalts. Zudem wurde der Beschuldigte an das Ausländeramt überstellt.