Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wegen des Wasserrohrbruchs am Donnerstag in Dudenhofen muss ein Teil der Iggelheimer Straße voraussichtlich mehrere Wochen lang voll gesperrt bleiben. Betroffen sind nicht nur Verkehrsteilnehmer und Anwohner, sondern auch angrenzende Sportvereine.

Das Wasserrohr in der Nähe des Waldfestplatzes war am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr gebrochen. In der Folge schoss das Wasser in einer hohen Fontäne aus der Straße, die binnen kurzer Zeit