Eine Mischung aus Live-Musik, Gemütlichkeit, Spaß und Kultur verspricht die Iggelheimer Kerwe. Der offizielle Startschuss ist zwar erst am Samstag, 14. September, doch auch am Vorabend ist im Ort schon einiges los. Gefeiert wird bis Dienstag, 17. September.

Die jüngeren Iggelheimer müssen sich bis zum Samstagnachmittag gedulden. Erst zum offiziellen Auftakt der Kerwe sind auf dem Platz an der Grundschule auch das Karussell und die Boxautos in Aktion. Inoffiziell beginnt die Kerwe jedoch schon am Freitagabend mit Live-Musik. Und das gleich an zwei Orten: Im Sängerheim der Sängervereinigung in der Sandgasse spielt ab 19.30 Uhr zur Einstimmung die Band Good Times. Auf dem Kerweplatz stehen ab 20 Uhr die Musiker von Ampra auf der Bühne.

Der Startschuss am Samstag gibt traditionell Bürgermeister Peter Christ (CDU) beim Fassbieranstich um 16 Uhr, der wie immer vom Musikverein Iggelheim begleitet wird. Bereits um 14 Uhr wird an diesem Tag im Museum Altes Schulhaus die Sonderausstellung „Veni vidi Playmobil“ eröffnet, die auch am Kerwesonntag von 14 bis 17 Uhr für Besucher offen steht.

Greifer, Glücksrad, Angelspiel

Rund um die Iggelheimer Grundschule warten derweil neben den Fahrgeschäften ein Greifer, Glücksrad, Angelspiel sowie Spiel- und Süßwaren auf die Kinder. Am Schießstand können auch Ältere ihr Geschick unter Beweis stellen. Speise- und Getränkestände runden das Angebot ab. Am Sonntag wird dieses zudem um das Kerwecafé der protestantischen Kirchengemeinde im Evangelischen Gemeindezentrum ergänzt. Am Montag, 16. September, stehen dann Frühschoppen und Haxenessen bei der SG Böhl-Iggelheim in ihrem Vereinsheim Am Neugraben auf dem Programm.

Musikalisch wird bei der Iggelheimer Kerwe an allen Tagen etwas geboten. Am Samstag heizt ab 20.30 Uhr DJ Olde dem Publikum ein. Am Sonntag gibt es im Anschluss an den ökumenischen Gottesdienst, der um 11 Uhr beginnt, einen musikalischen Frühschoppen mit dem Musikverein Iggelheim. Abends steht dann ab 19 Uhr mit Jam Slam wieder eine bewährte Coverband auf der Bühne. Auch Mike’n Friends präsentieren den Zuhörern am Montag ab 19 Uhr bekannte Hits. Und zum Kerweausklang am Dienstag unterhält Sebi rockt die Besucher.

Flohmarkt und offenes Modehaus

Auch ein entspannter Einkaufsbummel ist bei der Kerwe möglich. Während neben der Grundschule am Sonntag von 10 bis 18 Uhr beim Flohmarkt gut erhaltene Kleidung, Bücher und vieles mehr zu finden sind, lädt das Modehaus Fuchs ab 13 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein.

Spaßiger Höhepunkt der Kerwe ist das Schubkarrenrennen – ein alter Brauch, der vor einigen Jahren wiederbelebt wurde und sich seither großer Beliebtheit erfreut. Egal ob Kindermannschaften, Erwachsenenteams oder Einzelstarter – den Parcours zu bewältigen, ohne allzu viel Wasser zu verschütten, ist für jeden eine Herausforderung. Anmeldungen dazu sind an den Ausschankstellen noch bis Montag, 16 Uhr, möglich.