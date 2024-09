Ein unbekannter Täter machte sich in der Nacht auf Freitag an mehreren Schaustellerwagen der Iggelheimer Kerwe zu schaffen. Wie die Polizei mitteilt, wurden in der Langgasse Verkaufsanhänger und ein Karussell mit Hebelwerkzeug beschädigt, zum Teil wurden auch Fenster demoliert. Entwendet wurde nichts. Die Beamten schätzen den Schaden auf circa 5000 Euro. Zeugen und weitere Geschädigte möchten sich bei der Polizei Schifferstadt telefonisch unter 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de oder persönlich melden.