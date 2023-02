Die angekündigte Schließung des Ottermarkts in Otterstadt beschäftigt die Kommunalpolitik. Erste Ideen für die Zukunft des Markts gibt es schon.

Der Ottermarkt wird – wie berichtet – Ende Februar aus wirtschaftlichen, personellen und privaten Gründen schließen. Darüber hat Otterstadts Ortsbeigeordneter Jürgen Zimmer (parteilos) am Mittwochabend im Bauausschuss auch offiziell die Kommunalpolitiker informiert, die bereits im Bilde waren, weil sich die Nachricht vor zwei Wochen wie ein Lauffeuer in der Gemeinde verbreitet hatte. Zimmer lobte das Vertrauensverhältnis zu Ottermarkt-Inhaber Franz Mühleisen, der mit der Gemeinde im Austausch stehe und ihr das Gebäude anbieten würde, wenn er es verkaufen wolle.

Zuerst hat Mühleisen aber Kontakt mit der Wasgau AG aufgenommen, die den familiengeführten Supermarkt in der Lindenstraße seit mehr als 40 Jahren beliefert. Ob das Unternehmen das Gebäude mieten und dort wieder Lebensmittel und Co. anbieten möchte, sei noch nicht entschieden. „Es müssen erst sämtliche Daten und Kennzahlen auf Wirtschaftlichkeit geprüft werden“, sagte eine Wasgau-Sprecherin auf Anfrage.

Problem für die Gemeinde

Nichtsdestotrotz gibt es in Otterstadt schon Ideen, was mit dem Gebäude passieren könnte. Jürgen Zimmer zitierte Stimmen, die einen eigenwirtschaftlichen oder einen ehrenamtlichen Supermarkt-Betrieb vorschlagen oder an einen Selbstbedienungsladen denken, in dem selbst kassiert und per EC-Karte oder Kundenkarte bezahlt wird. Ähnliche Konzepte gibt es im ländlichen Raum bereits. „Inwiefern das umsetzbar ist, ist unklar“, sagte der Otterstadter Ortsbeigeordnete und machte deutlich, dass der Familie Mühleisen das Gebäude gehöre und die Entscheidung erstmal in deren Händen liege.

Lothar Daum (BIO) machte noch auf ein anderes Problem aufmerksam, das mit der Schließung des Ottermarkts einhergeht. Der Supermarkt ist die einzige Ausgabestelle für Wertstoffsäcke in der Gemeinde. Jürgen Zimmer will nun alternative Standorte prüfen lassen.