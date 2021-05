Sigrid Bär war sogar bei der Gründung von Wunderbar dabei. „Ich habe als alleinerziehende Mutter so viel Liebe und Hilfe von meiner Familie und Freunden bekommen und wollte dem Leben etwas zurückgeben“, erklärt sie. Und auch der Verein möchte Menschen helfen, denen es nicht so gut geht und die in Not sind. Die 60-Jährige weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, mit knappen Mitteln den Lebensalltag zu bestreiten. Daher habe sie nicht lange überlegen müssen. Besonders erinnert sie sich an einen vom Verein organisierten Ausflug zur Alla-Hopp-Anlage: „Die Kinder haben einen tollen Tag verbracht und waren glücklich – ihre strahlenden Augen zu sehen, war unbeschreiblich.“ Und auch von der positiven Wirkung der T-Shirt-Aktion ist sie überzeugt.