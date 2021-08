Mit den Spenden, die beim 46. Ökumenischen Hungermarsch am 10. Oktober zusammenkommen, soll das Einrichten einer Geburtsstation in Koudougou in dem westafrikanischen Staat Burkina Faso unterstützt werden. Start und Ziel für den Marsch ist erneut das Iggelheimer Naturfreundehaus.

Projektpartner ist der Freundeskreis Burkina Faso Schifferstadt, der unter dem Motto „Sicherer Start ins Leben“ Mittel für die Geburtsstation sammelt. Ursprünglich sollte das Vorhaben schon im vergangenen Jahr unterstützt werden, was die Verantwortlichen jedoch auf 2021 verschoben, da 2020 stattdessen bei einem Hungermarsch-Marathon Geld für die Corona-Notlinderung gesammelt wurde.

Der Freundeskreis fördert seit 15 Jahren Projekte in Burkina Faso. Partner vor Ort ist die Association PIA von Clarisse Kantiono, die im gemeinnützigen Sozialzentrum „Oasis“ ihres Mannes Enzo Missioni in Koudougou tätig ist. Dieses Zentrum ist schon seit vielen Jahren wichtiger Zufluchtsort für Mütter mit unterernährten Babys und andere notleidende Menschen. Vor allem in der Schwangerschaft und bei der Geburt mangelt es in Burkina Faso an medizinischer Grundversorgung, so habe nicht einmal das öffentliche Krankenhaus in Koudougou eine Geburtsstation und befinde sich selbst in einem schlechten Zustand, erzählt Gerhard Schackert vom Freundeskreis.

Versorgungslücke schließen

Neben der schlechten Gesundheitsversorgung weise das Land daher auch eine hohe Säuglings- und Kindersterblichkeit auf. „Die Menschen leben in Lehmhütten unter schlechten hygienischen Bedingungen, ohne Strom und fließendes Wasser.“ So entstand vor fünf bis sechs Jahren die Idee, in Teilen des im „Oasis“ befindlichen Krankenhauses, das seit Jahren nicht benutzt wird, eine Geburtsstation einzurichten. Nach ausführlichen Abstimmungsgesprächen wurden ein Business-Plan und die nötigen Umbaupläne erstellt.

Vor drei Jahren finanzierte der Freundeskreis bereits die Dachsanierung, zudem konnten Babybetten aus einem deutschen Krankenhaus, das seine Geburtsstation auflöste, nach Burkina Faso geschickt werden. Darüber hinaus befindet sich – finanziell unterstützt vom Soroptimist-Club Speyer – seit zwei Jahren eine junge Frau in der Ausbildung zur Hebamme. Sie soll künftig in der Geburtsstation ihr Wissen um Hygiene und Familienplanung weitergeben sowie Frauen und Babys in Schwangerschaft, Geburt und erster Lebenszeit begleiten.

Wichtige Geräte anschaffen

„Mittelfristig soll sich die Geburtsstation in drei bis fünf Jahren dann auch finanziell selbst tragen“, erläutert Gerhard Schackert die angestrebte Hilfe zur Selbsthilfe. Obwohl sozial Schwache einen Sozialbeitrag für die Behandlung zahlen sollen, hoffe man, dass sich eben wegen des Mangels an entsprechenden Möglichkeiten die gute Qualität der Geburtsstation herumsprechen und auch finanzkräftige Patientinnen anlocken wird.

Mit dem Geld, das beim Hungermarsch erlaufen wird, sollen nun die Umbauarbeiten und Geräte wie ein Brutkasten finanziert werden. Dazu sind auch Info-Veranstaltungen in Schulen, Kirchengemeinden, Gruppen und Kreisen geplant, die Gerhard Schackert und seine Frau bestreiten. „Es wird natürlich von der Corona-Situation abhängen, inwiefern wir diese Veranstaltungen realisieren können“, sagt Uschi Münster vom Hungermarsch-Team. Auf jeden Fall werde es zwei Info-Flyer geben, einen für Erwachsene und erstmals einen für Kinder. „Der löst das gelbe Blatt der Kinderinformation ab und ist moderner und zeitgemäßer gestaltet“, sagt Münster.

Noch Fragen?

Weitere Informationen und Spenden im Internet unter www.hungermarsch-boehl-iggelheim.de.