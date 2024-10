„Trinkwasser für Tshikapa“ ist das Motto des 49. Ökumenischen Hungermarsches Böhl-Iggelheim, der am Sonntag, 13. Oktober, am Naturfreundehaus Iggelheim startet.

Mit dem Hungermarsch sollen Spenden für den Bau von solarbetriebenen Brunnen im Ort Tshikapa in der Demokratischen Republik Kongo gesammelt werden. Projektpartner ist der Verein „Keep Smiling“ aus Ludwigshafen, der seine Entwicklungshilfe auf die Region in Zentralafrika konzentriert. Die Demokratische Republik Kongo ist das zweitgrößte Land Afrikas und gehört trotz reicher Bodenschätze zu den ärmsten Ländern der Erde. Dort lebt gut drei Viertel der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze.

Der Ort Tshikapa liegt in einer der ärmsten Gegenden des Landes in der südlichen Provinz Kasai. Bei einem Besuch vor Ort während eines anderen Hilfsprojekts hat „Keep Smiling“ die Notwendigkeit zur Verbesserung des Zugangs zu sauberem Trinkwasser erkannt. In Tshikapa wird der Trinkwasserbedarf laut dem Ludwigshafener Verein meist durch Oberflächenwasser gedeckt, das allerdings oft verunreinigt ist. Und Wege zu den wenigen Brunnen sind in aller Regel weit und beschwerlich. Verunreinigtes Wasser ist Ursache von Erkrankungen, und Wasserknappheit bewirkt mangelnde Hygiene.

Daher kann mit einem vereinfachten Zugang zu sauberem Trinkwasser die Lebenssituation der Menschen entscheidend verbessert werden. Drei Brunnen sind bereits mit einem von „Keep Smiling“ erworbenen Brunnenbohrgerät errichtet worden, aber es seien noch viele weitere Brunnen nötig. Ein jeder davon soll mit solarbetriebenen Pumpen ausgestattet werden. Der Bau eines Brunnen kostet laut dem Verein rund 25.000 Euro.

Zwei Rundwege und ein Quiz

Spenden können am Tag des Hungermarsches vor Ort abgegeben werden, bargeldlos online oder per Überweisung auf das Hungermarsch-Spendenkonto (DE80 5479 0000 0001 3515 16 bei der Vereinigten VR-Bank Kur- und Rheinpfalz) getätigt werden. Daneben gibt es auch weiterhin die klassische Hungermarschkarte, mit der man als Teilnehmer im Vorfeld Spendenzusagen einwerben kann. Diese werden dann nach Absolvierung des Hungermarschs eingesammelt und auf das Hungermarsch-Spendenkonto überwiesen. Ausgabestellen für die Hungermarschkarten sind auf der Internetseite www.hungermarsch-boehl-iggelheim.de verzeichnet. Dort gibt es auch weitere Informationen zu der Aktion.

Der Hungermarsch-Tag beginnt am 13. Oktober um 9 Uhr mit einer kleinen Eröffnungsfeier. Im Anschluss können die Marschierer zwischen 9.15 und 12 Uhr an den Start gehen. Es stehen zwei Rundwege mit fünf beziehungsweise zehn Kilometer Länge zur Verfügung, für Kinder im Grundschulalter gibt es zudem wieder ein Quiz, das während der Wanderung gelöst werden kann.