Der 46. Ökumenische Hungermarsch Böhl-Iggelheim findet unter dem Motto „Sicherer Start ins Leben“ , mit den erlaufenen Spendengeldern soll der Bau einer Geburtsstation in Koudougou in Burkina Faso unterstützt werden.

Start der Aktion ist am Sonntag, 10. Oktober, das Naturfreundehaus Iggelheim. Zwischen 9 und 12 Uhr darf marschiert werden. Um 9 Uhr findet die offizielle Eröffnung mit einer kleinen Andacht statt. Angeboten werden zwei Laufwege: eine große Runde von 10 Kilometern Länge sowie eine Familienrunde von fünf Kilometern mit integriertem Familienquiz. Zur Stärkung stehen Tee, Obst sowie Früchteriegel aus dem Weltladen bereit. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.

Das Projekt: Im westafrikanischen Staat Burkina Faso mangelt es an sozialer Absicherung und einem flächendeckendem Gesundheitssystem, weshalb es auch eine hohe Kinder- und Säuglingssterblichkeit gibt und bei Geburten das Leben von Mutter und Kind stets in Gefahr ist. Daher möchte der Freundeskreis Burkina Faso als diesjähriger Projektpartner des Hungermarsches in dem im Centre OASIS in Koudougou befindlichen Klinikgebäude eine Geburtsstation einrichten, um zukünftig Müttern und Kindern einen sicheren Start ins Leben zu ermöglichen. Mit dem beim Hungermarsch Böhl-Iggelheim erlaufenen Geld sollen notwendige Umbaumaßnahmen und die Anschaffung von Geräten wie zum Beispiel der eines Brutkastens finanziert werden.

Kontakt

www.hungermarsch-boehl-iggelheim.de. Spendenkonto „Hungermarsch 2021“ bei der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz DE 80 5479 0000 00013515 16.