20 Kilometer wandern durch den Schifferstadter Wald und dabei soziale Projekte unterstützen – das ist das Prinzip des Ökumenischen Hungermarschs der evangelischen Kirchengemeinden und der katholischen Pfarrei Heilige Edith Stein. Am Sonntag, 7. Mai, findet die Veranstaltung zum bereits 35. Mal statt.

Ab 9 Uhr werden sich die Mitglieder der Kirchengemeinden und andere, die gerne mitmachen wollen, auf den Weg machen. Es geht auf einen 20 Kilometer langen Kurs durch den Schifferstadter Wald. Unterstützt wird dabei in diesem Jahr das Projekt Manthoc in Cajamarca in den peruanischen Anden.

Bei einer Infoveranstaltung im evangelischen Gemeindehaus informierte die Vorsitzende des Fördervereins Manthoc Cajamarca, Annette Heil, über das Projekt. Ihren Ausführungen zufolge ist Manthoc eine gewerkschaftsähnliche peruanische Bewegung arbeitender Kinder und Jugendlicher, die 1986 von dem aus Herxheim stammenden Pfarrer Alois Eichenlaub gegründet wurde. Auf die Arbeit ihrer Kinder, hierzulande verpönt, sind viele Familien dort zur Sicherung ihrer Existenz angewiesen.

Lernen und essen in eigener Grundschule

Etwa 270 Kinder in derzeit zwölf regionalen Gruppen sind bei Manthoc aktuell engagiert. Sie werden von den Kindern weitgehend selbst organisiert. Sie wählen Gruppensprecher, stellen Arbeits- und Bildungspläne auf. Ihr Zweck sind Kinder- und Menschenrechte, Gesundheit und Gewaltprävention.

Es gibt in Cajamarca neben einem Gästehaus für Besucher eine eigene private Grundschule. Die Kinder erhalten dort Frühstück und ein warmes Mittagessen, jeweils abwechselnd von den Müttern zubereitet. Sie können in Werkstätten, etwa einer Schreinerei und einer Konditorei, mitarbeiten und erhalten so eine Ausbildung. Es gibt einen Schulgarten auf dem Dach der Schule, und es werden Hühner gehalten.

Ein Dach als Schutz gegen Hitze und Regen

Für viele Kinder ist Manthoc wie ein zweites Zuhause. Das Vorhaben, für das die Spenden verwendet werden sollen, ist eine Überdachung des Innenhofs der Schule. Dieser wird zum Beispiel für Sport genutzt. Cajamarca hat keine Jahreszeiten. Die Sonneneinstrahlung ist tagsüber sehr stark – auch bedingt durch die Höhenlage. In der Regenzeit gibt es starke Regenfälle. Bisher habe man sich mehr schlecht als recht mit textilen Provisorien beholfen. Eine stabile Überdachung wäre eine große Hilfe.

Den Förderverein gibt es laut Annette Heil seit 2013. Er hat derzeit 80 Mitglieder, die mit Spenden zwei Lehrergehälter finanzieren, ein Jahresprojekt und neuerdings Schul- und Universitätsstipendien. Der Schulbesuch in Peru kostet Geld, egal für welche Schulstufe, natürlich auch der Universitätsbesuch. Nur die Schule von Manthoc ist bis auf eine kleine Gebühr kostenlos.

Direkter Kontakt wichtig

Die Ehrenamtlichen des Ökumenischen Hungermarschprojekts haben mit dem Spendensammeln bereits begonnen. 7000 Euro hat die Christbaumaktion Anfang des Jahres des CVJM bereits ergeben. Nun hoffen sie, dass am 7. Mai noch genug dazu kommt, um das Projekt Überdachung zu stemmen. Jedes Jahr wird ein anderes Hilfsprojekt ausgesucht. Dabei achten die Verantwortlichen darauf, dass möglichst bereits direkte private Kontakte bestehen – wie hier zu Pfarrer Alois Eichenlaub, der trotz seines hohen Alters von über 90 Jahren weiterhin in Cajamarca lebt und sein Projekt begleitet. Durch direkte Kontakte hofft man, die Wege kurz zu halten und zu gewährleisten, dass das Geld möglichst auf direktem Weg dort ankommt, wofür es bestimmt ist.

Im vergangenen Jahr wurde der Neubau einer YMCA Primary School in Kibaha (Tansania) unterstützt. Federführend war der CVJM Edenkoben. Von dort war der stellvertretende Vorsitzende Michael Reinfrank mit der Vorsitzenden Jutta Scherrer gekommen, um das Projekt vorzustellen und um den Spendenscheck von 19.014 Euro in Empfang zu nehmen.

Hungermarschkarten für Teilnehmende gibt es im Zentralbüro der Pfarrei Heilige Edith Stein, Kirchenstraße 10. und im Protestantischen Pfarramt 1, Langgasse 61.