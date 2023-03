Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zuerst dachte Förster Georg Spang an einen Dummejungenstreich, als er vor einigen Wochen die erste Schäden an einer Baumkultur im Wald bei Otterstadt bemerkte. Doch als sich kurz darauf in zwei weiteren Kulturen im Angelwald das gleiche Bild bot, war klar: Hier ist jemand mit krimineller Energie unterwegs.

Ein Unbekannter – oder auch mehrere – hat in den eingezäunten Bereichen rund 300 junge Bäumchen umgeknickt, die der Förster und seine Waldarbeiter vor zirka drei Jahren gepflanzt