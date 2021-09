Nur einen Spalt waren die Fenster in einem Auto geöffnet, in dem sich Hunde befanden. Wie die Polizei mitteilt, parkte das Auto am Samstagnachmittag in der Keltenstraße und war einer Frau aufgefallen. Die Zeugin meldete sich gegen 16 Uhr bei den Beamten. Die konnten wiederum vor Ort die Verantwortliche ermitteln, welche die Tiere nach Aufforderung aus dem Fahrzeug befreite. Die Polizei weist drauf hin: Bereits bei einer an diesem Tag herrschende Außentemperatur von etwa 25 Grad kann sich der Innenraum von Fahrzeugen nach nur 30 Minuten auf bis zu 40 Grad aufheizen, was für Hunde tödlich enden kann. Auf die möglichen Risiken angesprochen, zeigte sich die 47-jährige Hundehalterin aus Baden-Württemberg einsichtig. Der Fall wurde dem Veterinäramt gemeldet.