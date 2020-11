Von einer 59-Jährigen, die am Donnerstag bei einem Spaziergang von einem Hund verletzt worden sei, hat die Polizei Schifferstadt am Sonntag berichtet. Nun hat sich der gesuchte Hundehalter bei der Polizei gemeldet – und den Vorfall etwas anders geschildert. Er gab an, dass sein Hund nicht gebissen habe. Nach Angaben der Beamten wollte er den Vorfall mit der Besitzerin des anderen Hundes klären, doch diese sei weggegangen. Der genaue Hergang des Vorfalls muss nun im Zuge der Ermittlungen geklärt werden.