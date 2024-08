Kaum haben wir die Waldserie „Am Wegesrand“ an den Nagel gehängt, finden sich genau dort wieder neue Phänomene, über die es sich zu berichten lohnt. Zum Beispiel zeigt sich im Sommer – am liebsten in der Sonne – ein Tier, das wie eine Hummel aussieht, aber keinesfalls eine ist.

Waldwegeränder können besondere Lebensräume sein. Darüber haben wir hier bereits berichtet. Sie sind vor allem ein wichtiger Lebensraum für Pflanzen und Insekten.