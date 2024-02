Ein über dem Dorf kreisender Polizeihubschrauber hat am Dienstagabend in Harthausen für Beunruhigung bei etlichen Bürgern und Spekulationen in sozialen Netzwerken gesorgt. Über den Grund für den Einsatz informierte die Polizei am Mittwochvormittag: Im Hainbachweg seien im Zeitraum zwischen 18 und 20.30 Uhr mindestens zwei Unbekannte durch die Terrassentür in ein Wohnhaus eingebrochen, dessen Bewohner nicht zu Hause waren. Die Einbrecher betraten sämtliche Räume, durchwühlte Schränke und Schubladen. Sie stahlen Bargeld, Schmuck und ein hochwertiges Fahrrad. Der Schaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Als die Bewohner gegen 20.30 Uhr nach Hause kamen, konnten sie in ihrem Garten die flüchtenden Täter noch schemenhaft sehen. Diese flüchteten von dort aus auf einen angrenzenden Fußweg. Sie sollen dunkle Kleidung getragen haben. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, fand die Einbrecher aber nicht. Sie bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0621 963 2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.