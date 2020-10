Der ambulante Hospizdienst „Südlicher Rhein-Pfalz-Kreis“ wird im Oktober erneut eine Trauergruppe einrichten. Dieses Angebot wendet sich an Menschen, die durch den Verlust eines ihnen nahestehenden Menschen in der Familie oder im Freundeskreis belastet sind.

Durch den Kontakt zu anderen Menschen in ähnlichen Situationen soll es den Betroffenen in der Gruppe möglich sein, so angenommen zu werden, wie sie sich gerade fühlen, heißt es in der Ankündigung. Sie könnten dadurch Unterstützung und neue Zuversicht erfahren, ihre Isolation überwinden und eine Idee vom Weiterleben mit der Trauer entwickeln.

Die Trauergruppe beginnt am 20. Oktober um 19 Uhr zum Kennenlernen in den Räumen der Ökumenischen Sozialstation Schifferstadt, Kirchenstraße 16. Am zweiten Abend steht der Verlust, den die Teilnehmer erfahren haben, im Mittelpunkt. Zum dritten Abend können sich die Interessierten entscheiden, ob sie verbindlich an der Gruppe teilnehmen wollen. Gruppentreffen sind dann im zweiwöchigen Turnus. Dabei soll es beispielsweise um den Umgang mit Gefühlen und Erinnerungen gehen, um Ressourcen, oder darum, wie man mit der Trauer weiterlebt.

Die Gruppe wird von Ergotherapeutin und Trauerbegleiterin Jutta Plasberg sowie weiteren Ehrenamtlichen geleitet. Anmeldung ist bis 10. Oktober erforderlich bei Hospizfachkraft Edith Sellinger, Telefon 06235/457823, oder bei Wolfgang Schulte, 0171/1290923.