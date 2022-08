Was Erste Hilfe bedeutet, ist bekannt. Was aber ist Letzte Hilfe? Auch sie ist erlernbar – der Ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst in Schifferstadt gibt Kurse.

„Schwere Krankheit und das Sterben unserer Angehörigen, Freunde und Nachbarn machen uns als Mitmenschen oft hilflos“, das wissen die Hospizhelfer nur zu gut. Obwohl die meisten Menschen sich wünschen würden, zu Hause zu sterben, sterbe der größte Teil in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Der ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst Südlicher Rhein-Pfalz-Kreis (AHPB) in Schifferstadt bietet nun einen Basiskurs zur Letzten Hilfe an. Teilnehmer können erfahren, was sie für ihre Nahestehenden und Mitmenschen am Ende des Lebens tun können. „Sterbebegleitung ist keine Wissenschaft, sondern praktizierte Mitmenschlichkeit“, heißt es in der Ankündigung des Kurses, der am 6. September startet. Zuwendung sei das, was alle am Ende des Lebens am meisten bräuchten.

Im Kurs sollen theoretische und praktische Kenntnisse vermittelt werden, über Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht, die Linderung von Beschwerden, Möglichkeiten und Grenzen des Abschiednehmens, die Versorgung kranker und sterbender Menschen. Und es werde über die „Normalität des Sterbens als Teil des Lebens“ gesprochen.

Vier Einheiten

Der Letzte-Hilfe-Kurs besteht aus vier Unterrichtseinheiten zu jeweils 45 Minuten. Die Moderation erfolgt durch die Hospizfachkräfte des ambulanten Hospiz-und Palliativberatungsdienstes südlicher Rhein-Pfalz-Kreis, Barbara Haas und Annette Grundhöfer.

Der nächste Termin ist am Dienstag, 6. September, 17.30 bis 21.30 Uhr. Der Kurs findet in der Ökumenischen Sozialstation Schifferstadt, Kirchenstraße 16, statt. Die Kursgebühr beträgt 20 Euro, es besteht Maskenpflicht bis zum Sitzplatz. Anmeldung und Informationen per E-Mail an begleitung@hospiz-schifferstadt.de oder Telefon 06235 457823.

Im Netz

Weitere Informationen und Termine gibt es unter www.letztehilfe.info.