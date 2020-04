Die Corona-Krise ist für die Mitarbeiter des Ambulanten Hospiz-und Palliativ-Beratungsdiensts eine herausfordernde Zeit. Denn der persönliche Kontakt ist bei der Begleitung eines Menschen in der letzten Phase seines Lebens immens wichtig. Das Angebot besteht daher weiterhin – wenn auch an die Umstände angepasst.

Tage. Wochen. Oder auch Monate. Wie lange es dauert, bis der Tod eintritt, ist bei Schwerstkranken oft nicht abzusehen. In dieser letzten Phase des Lebens unterstützen die Mitarbeiter des Ambulanten Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienstes Südlicher Rhein-Pfalz-Kreis Betroffene und Angehörige. „Auch jetzt“, betont Koordinatorin Angela Greschner. „Unsere Hilfe ist nicht abgesagt.“ Denn viele Menschen befürchten, dass aufgrund der Corona-Pandemie eine Unterstützung durch die Mitarbeiter des Hospizdiensts nicht mehr möglich sei.

Weiterhin auch Besuche zu Hause

Doch Greschner und ihre drei hauptamtlichen Kolleginnen haben die Arbeit angepasst – bei Besuchen zu Hause, in Alten- oder Pflegeheimen und Krankenhäusern. „Wir machen weiterhin Begleitung und kommen für den Erstbesuch auch nach Hause“, erzählt sie. Natürlich unter Einhaltung der nötigen Sicherheitsregeln. Sprich: mit Mundschutz und Handschuhen und den nötigen Abstand wahrend. Sie erfassen, was der jeweilige Mensch an Unterstützung braucht. Dies kann vom Toilettenstuhl über den Pflegedienst bis hin zur psychosozialen Begleitung reichen. Und sie fragen ab, ob weitere Besuche vor Ort nötig sind oder eine telefonische Betreuung vorerst ausreicht. Hinzu kommen palliativpflegerische und -medizinische Beratung, insbesondere Symptomkontrolle und Schmerztherapie sowie die Beratung zur möglichen Entlastung der Angehörigen.

Fürsorgepflicht für Ehrenamtliche

Die psychosoziale Unterstützung übernehmen im Normalfall die rund 40 ehrenamtlichen Hospizbegleiter. Sie begleiten Schwerkranke, Sterbende und Angehörige, schauen regelmäßig bei den Patienten vorbei, unterhalten sich mit ihnen und den Familien. „Wir haben eine Fürsorgepflicht für unsere Ehrenamtlichen“, sagt Greschner. Was bedeutet, dass die Besuche aktuell nur noch die Hauptamtlichen des Hospizdiensts machen. Die Ehrenamtlichen halten derzeit den Kontakt zum Beispiel nur noch via Telefon, wenn dies gewünscht ist. „Sie lesen am Telefon etwas vor oder schreiben Postkarten“, erzählt die Koordinatorin. „Die psychosoziale Begleitung ist extrem wichtig.“

Kontakt

Ambulanter Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst Südlicher Rhein-Pfalz-Kreis, Kirchenstraße 16, 67105 Schifferstadt, Telefon 06235/457823, E-Mail begleitung@hospiz-schifferstadt.de, im Netz: www.hospiz-schifferstadt.de.