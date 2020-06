Als die Rettungskräfte am Samstag in der Paul-Klee-Straße in Birkenheide eingetroffen sind, schlugen die Flammen bereits bis an den Dachstuhl eines Wohnhauses. Als Ursache gibt die Polizei an, dass ein bislang Unbekannter gegen 18.30 Uhr Holzunterstand neben dem Haus in Brand gesteckt hatte. Anwohner hatten das Feuer bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass der Brand auf das Wohnhaus übergreift. Die Hauswand, der Dachstuhl und die Glasscheibe des Wintergartens wurden durch das Feuer beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233/313-0 oder E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de, oder an die Polizeiwache Maxdorf, Telefon 06237/934-100, zu wenden.