Der Römerberger Ortsteil Heiligenstein bietet ja schon eine ganze Menge Lebensqualität für seine Bewohner – zumindest dürften das die Lokalpatrioten so sehen. Aber ein eigenes Bier, das gab es bislang noch nicht. Martin Flörchinger schickt sich an, das zu ändern: Nachdem er jahrelang nur als Hobby gebraut hat, will er sein „Holystoner“ künftig in größerem Maßstab unter die Leute bringen.

Wer den Gegenwert eines Wagens der oberen Mittelklasse in die Hand nimmt, um sein Hobby zum Nebenerwerb zu machen, dem ist es offenbar ernst damit: Martin Flörchinger