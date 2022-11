Ein sehr hoher Schaden entstand bei einem Einbruch in einem Einfamilienhaus in Neuhofen am Dienstagabend. Wie die Polizei mitteilt, schlugen in der Zeit von 18 bis 22 Uhr Unbekannte die Terrassentür mit Gewalt ein, brachen den Tresor im Haus auf und stahlen den Schmuck. Den Schaden schätzen die Beamten auf etwa 30.000 Euro. Nun sucht die Polizei Zeugen, die in der besagten Zeit im Bereich Ahrweg, Moselstraße und Nahestraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ludwigshafen, per Telefon 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.