Ein Brand hat in Eppstein mehrere Wohnungen unbewohnbar gemacht, meldet die Polizei. Die Beamten waren am Morgen des 16. Mai 2026 zu einem Mehrfamilienhaus gerufen worden, nachdem Anwohner explosionsartige Geräusche gemeldet hatten. Feuerwehr und Rettungsdienst trafen ebenfalls ein und stellten vor Ort starke Rauchentwicklung fest. Die Bewohner hatten sich bereits selbst aus dem Gebäude in Eppstein in Sicherheit gebracht. Eine Person untersuchte der Rettungsdienst wegen des Verdachts auf eine Rauchvergiftung, eine Behandlung im Krankenhaus war nicht nötig. Die Feuerwehr stellte nach den Löscharbeiten fest, dass das Feuer vermutlich im Bereich der Elektroverteilung im Keller entstanden war. Durch Rauch mussten eine angrenzende Bäckerei und eine Gaststätte schließen. Der Schaden lag nach erster Schätzung bei rund 100.000 Euro. rhp