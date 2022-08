Am Montag gegen 11 Uhr ist an der Kreuzung L507/K25 zwischen Schwegenheim und Mechtersheim ein Verkehrsunfall passiert. Nach Polizeiangaben wollte ein aus Richtung Schwegenheim kommender 63-jähriger Pkw-Fahrer nach links abbiegen und missachtete die Vorfahrt des ihm entgegenkommenden Autos. Beim Zusammenprall der Wagen entstand laut Polizei ein Gesamtschaden in Höhe von rund 14.000 Euro. Verletzt wurde niemand.