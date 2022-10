Einen Sachschaden von rund 12.000 Euro haben unbekannte Täter laut Polizeiangaben im Friedhofsgebäude im Falltorweg in Harthausen verursacht. Sie hebelten mehrere Außentüren auf und beschädigten durch einen Steinwurf ein Fenster. Zeugen hatten dies am Dienstag gegen 7.50 Uhr gemeldet. Eine Außentür habe den Hebelversuchen nicht standgehalten, sodass die Täter ins Innere gelangten, wo sie weitere Türen mit Gewalt geöffnet hätten. Offenbar zogen die Täter ohne Beute davon, heißt es in dem Bericht weiter. Die Polizei hofft auf Zeugen, die insbesondere in der Nacht von Montag auf Dienstag Beobachtungen gemacht haben. Diese sollen sich bei der Polizei Speyer melden, Telefon 06232 137-0, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.