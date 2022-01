Vermutlich beim Ausparken hat ein unbekannter Autofahrer die Fahrertür eines geparkten VW Touran eingedrückt und hohen Schaden angerichtet. Laut Polizei war der beschädigte Wagen am Donnerstag von 17.50 Uhr bis 18.40 Uhr vor einer Apotheke in der Rheingönheimer Straße am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der Unfallverursacher fuhr weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser wird von der Polizei auf rund 6000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.