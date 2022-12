Viele Menschen müssen angesichts der gestiegenen Preise jeden Euro zweimal umdrehen. Der Bereitschaft vor Weihnachten zu spenden, hat das offenbar nicht geschadet, wie die Resonanz auf die von Ludwig Ofer in Dudenhofen gestartete Weihnachtsaktion in diesem Jahr zeigt.

Ludwig Ofer hat als Vorsitzender des Caritasausschusses die Aktion vor fünf Jahren ins Leben gerufen. Mit dem damaligen Pfarrer Josef Metzinger sei er damals einer Meinung gewesen, dass in der Pfarrei Heilige Hildegard unbedingt etwas für bedürftige Familien getan werden müsse, erinnert er sich. Auch Metzingers Nachfolger Jens Henning unterstützt die Aktion, seit er Pfarrer in Dudenhofen geworden ist. Jedes Jahr sammelt Ludwig Ofer Spenden, um Menschen mit wenig Geld unter die Arme zu greifen.

In diesem Jahr seien rund 3000 Euro zusammengekommen, berichtet Ofer begeistert. Das sei mehr als in der Vergangenheit. Firmen, Stiftungen und Privatpersonen hätten Geld überwiesen – und manch einer habe einfach einen Umschlag mit Bargeld bei ihm eingeworfen, erzählt Ofer. Hinzukommen wird noch eine Spende der Dudenhofener Metzgerei Ballreich, die Geschenkkörbe mit Lebensmitteln im Gesamtwert von mehr als 500 Euro für die Bedürftigen packt.

Mit dem gesammelten Geld sind Lebensmittel-Gutscheine in einer Höhe von bis zu 150 Euro für den Rewe-Markt in Dudenhofen gekauft worden. Diese haben Ofer und Helfer – darunter auch Dudenhofens Ortsbürgermeister Jürgen Hook (SPD) und sein Vorgänger Peter Eberhard (CDU) – bereits verteilt.

Bedacht wurden laut Ofer zum einen Familien, die bereits seit Jahren von der Weihnachtsaktion profitieren – zum Beispiel Alleinerziehende oder ältere Menschen mit schmalem Geldbeutel. Außerdem gingen die Gutscheine an zehn Jugendliche aus der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen und aus Speyer, die der Schulleiter der Realschule plus in Dudenhofen, Christian Wallner, vorgeschlagen habe. Und auch rund 30 Flüchtlinge aus der Ukraine, die in Pfarrhäusern in Römerberg, Harthausen und Dudenhofen untergebracht sind, durften sich über Lebensmittel-Gutscheine freuen. Die Ukrainer seien sehr dankbar gewesen. „Das ist mir ans Herz gegangen“, sagt Ofer.

Spenden

Spenden für die Weihnachtsaktion und andere wohltätige Aktionen der Caritas können auf das Konto DE79 5479 0000 00013729 71 bei der Volksbank Kur- und Rheinpfalz überwiesen werden.