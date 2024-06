Ab sofort kann man sich mit einer Rikscha durch Mutterstadt radeln lassen. Das Angebot mit dem Slogan „Hogge un gugge!“ der Bürgerstiftung richtet sich an alle, die nicht so gut zu Fuß sind. Und all das ist Maria Spoor zu verdanken.

Wie der Zufall manchmal im Leben so spielt. Maria Spoor aus Mutterstadt