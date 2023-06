Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vom Spielzeugauto bis zum Möbelstück – die Auswahl auf dem Hofflohmarkt in Böhl war riesig. Ebenso vielfältig waren die Wünsche, mit denen sich die Besucher am Samstag auf Schnäppchenjagd begeben haben. Am kommenden Samstag haben sie noch einmal die Gelegenheit zum Stöbern, dann im Ortsteil Iggelheim.

Die „Profis“ seien bereits da gewesen, bevor es so richtig losgegangen sei, berichtet eine Böhlerin. „Um 8 Uhr kam schon der Erste.“ In ihrem Hof in der