Zum zweiten Hofflohmarkt lädt die Ortsgemeinde Großniedesheim am Sonntag, 22. Mai, 11 bis 16 Uhr. Laut Ortsbürgermeister Michael Walther (SPD) sind 70 Verkaufsstellen angemeldet, die mit grün-gelben Luftballons gekennzeichnet sind. Außerdem gibt es an jeder Verkaufsstelle Flyer mit einem Ortsplan, der per Link auch digital zu Adressen der Verkaufsstellen führt. Im Hof der Friedenshalle bietet die Ortsgemeinde Fundstücke (Bücher, Bilder, Antiquitäten) feil. In der Friedenshalle gibt es Kaffee und Kuchen. Dort startet der Bürgermeister etwa stündlich eine Baustellenbegehung, um über den Stand der Bauarbeiten nach den vier Wasserrohrbrüchen in der Hauptstraße zu informieren.