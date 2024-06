In ganz Hanhofen öffnen Anwohnerinnen und Anwohner am Samstag, 8. Juni, ihre Höfe, Garagen und Gärten und verkaufen Kleidung, Spielsachen, Hausrat, Medien und Dinge für Babys und Kinder.

Nach Angaben von Jürgen Lutz vom Organisationsteam beteiligen sich mehr als 80 Bürgerinnen und Bürger am Hofflohmarkt. Die Verkaufstellen sind mit Luftballons gekennzeichnet. Es ist die zweite Auflage der Veranstaltung, die im vergangenen Jahr mit 90 Höfen Premiere feierte. In diesem Jahr sind Lutz zufolge mindestens 50 neue Verkäufer dabei. Das Organisationsteam um Regina und Jürgen Lutz, Anke Kattler und Susanne Lercherbourg erhofft sich, dass die Besucher Spaß haben beim Entdecken, Flanieren und Verweilen. Der Reiz des Hofflohmarkts sei, dass sich verschlossene Türen und Tore öffnen und sich Menschen begegnen. Angeboten werden typische Flohmarkt-Fundstücke: Kleidung, Spielsachen, Hausrat, Medien sowie Utensilien für Babys und Kinder. Die Höfe sind am Samstag von 10 bis 15 Uhr geöffnet.