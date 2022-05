Für einen gemütlichen Bummel durchs Dorf haben sich am Sonntag bei bestem Wetter viele Großniedesheimer begeistern können. Für den zweiten Hofflohmarkt hatten 62 private Teilnehmer Keller, Speicher, Garagen und Kleiderschränke ausgemistet und alles Brauchbare in Höfen, Einfahrten und Gärten aufgebaut. Egal ob Kleider, Fahrräder, Möbel, Spielsachen oder Deko: Zwischen 11 und 16 Uhr wurde gesucht, gefeilscht und gekauft. Stärken konnten sich die Flohmarkt-Fans mit Kaffee und Kuchen in der Friedenshalle beim SPD-Ortsverein, mit einem Hotdog beim Elternbeirat des Protestantischen Kindergartens in der Schenkelstraße oder mit Waffeln vom Förderverein für Kinder- und Jugendarbeit in der Nikolaus-Müller-Straße sowie mit Knackwurst und Brezeln beim TuS in der Wiesenstraße.

Kinder fuhren auf eigene Faust durchs Dorf, um an coole Spielsachen zu kommen. Foto: nne Der Elternbeirat des Protestantischen Kindergartens bot beim Hofflohmarkt Großniedesheim in der Schenkelstraße Hotdogs und Getränke an. Foto: nne Am Stand von Jessica Burkhardt (zweite v. rechts) gab es vor allem aussortierte Kinderkleidung. Foto: nne Beim TuS gab es neben guter Stimmung auch Knackwürste, Brezeln sowie Sekt, Schorle, ausgeschenkt von Uli Zielke (links) und Uwe Globisch. Foto: nne Auch im Hof der Friedenshalle, in der die SPD Kaffee und Kuchen sowie Getränke anbot, standen Dinge zum Verkauf. Foto: nne Foto 1 von 5